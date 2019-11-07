Що нового у стратегії розвитку інфраструктури Держмитслужби

Хоч як банально – в інфраструктуру треба інвестувати

Вчора представив проект стратегії розвитку інфраструктури @нова митниця, який створили разом із Юрієм Голиком. Як не банально, аби не було черг, були чисті туалети і безпека на кордоні, в інфраструктуру треба інвестувати. Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги й інтегровані системи відеонагляду. І, головне, треба робити це системно – створюючи банк проектів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об‘єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни. Отже:

- наступного року починаємо 16 об’єктів, з них 3 за міжнародні кошти;

- 12 хочемо закінчити в 2020 році, витративши 488 млн грн, які закладені в проект бюджету;

- ще 2 – в 2021, ще 2 – в 2022 році;

- у майбутньому колись ще треба купити 3 стаціонарних сканери і відремонтувати 11 мобільних;

- і 2020 року плануємо оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами;

- у майбутньому по 12 пунктах треба створити інтегровані системи відеонагляду (але це недешево);

- нарешті, на майбутнє починаємо проекти землевідводів та проектно-кошторисну документацію по 19 додаткових проектах.

Якось так. Роботи – купа, але все починається з першого кроку.

Максим Нефьодов

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