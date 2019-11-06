Міністру юстиції призначили ще одного заступника
Укрінформ
Кабінет міністрів України призначив заступником міністра юстиції Віталія Василика.
Про це повідомляє Урядовий портал.
“Сьогодні, 6 листопада, Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив низку кадрових рішень. Уряд, зокрема, призначив заступником міністра юстиції Василика Віталія Валентиновича”, - ідеться в повідомленні.
Віталій Василик народився 1981 р. на Вінниччині. Закінчив юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.
Адвокат, засновник та керуючий адвокатського бюро “Василика В.В.”.
Фото: www.kmu.gov.ua