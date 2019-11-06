До Києва прибула оціночна місія НАТО

Оціночна місія НАТО 6-8 листопада перебуватиме в Україні з метою підготовки звіту про виконання Річної національної програми 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Місії України при НАТО.

"Після візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну Київ знову відвідує делегація Альянсу, тепер уже на експертному рівні. 6-8 листопада оціночна місія НАТО зустрічатиметься з представниками майже всіх центральних органів виконавчої влади, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі", - йдеться у повідомленні.

За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО.

Як поінформували у пресслужбі, 11 грудня у штаб-квартирі НАТО заплановане проведення останнього в цьому році засідання Комісії Україна – НАТО для представлення оцінки РНП-2019 та обговорення питань підготовки РНП-2020, участь у якому візьме віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.