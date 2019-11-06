Глави МЗС України та Азербайджану обговорили графік візитів на найвищому рівні

Глави зовнішньополітичних відомств України та Азербайджану Вадим Пристайко та Ельмар Мамед'яров обговорили напрями двосторонньої співпраці та графік візитів на найвищому та високому рівнях.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі міністрів у рамках конференції з відзначення 10-річчя Східного партнерства у Стокгольмі.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили перспективні напрями співробітництва в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах, графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва.