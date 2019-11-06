Глави МЗС України та Азербайджану обговорили графік візитів на найвищому рівні
Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі міністрів у рамках конференції з відзначення 10-річчя Східного партнерства у Стокгольмі.
"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили перспективні напрями співробітництва в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах, графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва.