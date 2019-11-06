"Група 2 травня" вважає недоцільним створення в Раді ще однієї ТСК

Члени одеської “Групи 2 травня” вважають недоцільним створення нової Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, оскільки переконані, що завдання отримати достовірну та повну інформацію щодо обставин загибелі громадян в Одесі виконала попередня ТСК, яка була створена 2014 році.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві членів “Групи 2 травня” у складі журналістів та фахівців з балістики, озброєння і боєприпасів, токсикології, юриспруденції, які досліджували обставини трагедії.

"30 жовтня Верховна Рада відхилила пропозицію створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. З приводу цього члени “Групи 2 травня”... вважають за необхідне заявити наступне: події 2 травня вже були предметом розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Основними завданнями цієї ТСК були визначені: одержання повної та достовірної інформації щодо обставин масових вбивств мирних громадян у містах Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей", - йдеться у заяві.

Члени “Групи 2 травня” вважають, що завдання отримати достовірну та якомога повну на той час інформацію щодо обставин загибелі громадян в Одесі комісія, що була створена 2014 році, в цілому виконала. Наприкінці звіту члени ТСК наголосили на тому, що їм бракувало повноважень для ефективного здійснення розслідування."

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У документі зазначається, що "відповідно до Регламенту Верховної Ради, підсумком роботи ТСК є звіт, в якому мають бути вказані, серед іншого, відомості чи обставини, встановлені Тимчасовою слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується, а також відомості чи обставини, що не підтвердилися. Проте наразі в Україні не існує чинного закону про Тимчасові слідчі комісії".

Члени одеської “Групи 2 травня” констатували, що "раніше прийнятий закон був визнаний в 2009 році неконституційним, а новий проєкт, проголосований народними депутатами 6 червня 2019 року, наразі не підписаний Президентом і повернутий до Верховної Ради. Тому на сьогодні немає правових механізмів, які б дозволяли членам ТСК збирати докази та встановлювати будь-які факти та обставини".

Також наголошується, що "наразі продовжується низка кримінальних проваджень щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Кримінальний процесуальний кодекс України містить вичерпний перелік сторін та інших учасників кримінального провадження, серед яких немає “народних депутатів” та/або “тимчасових слідчих комісій”.