Справа про імпічмент: Волкер заявляє, що не знав причину затримки допомоги Україні

Новина про затримку військової допомоги Україні стала для колишнього спецпредставника Державного департаменту США по Україні Курта Волкера справжньою несподіванкою.

Про це Волкер заявив під час закритих слухань у справі про імпічмент Трампа, про що свідчить опублікована комітетами Палати представників стенограма.

“(Новина про затримку допомоги Україні — ред.) заскочила мене зненацька. Я не знав причину. Жодної причини мені ніколи не надали… Ця (новина — ред.) пішла з Офісу управління бюджетом (Білого дому - ред.), тож я одразу подумав, що це стосувалось бюджетних питань, та що через якусь причину відбулася затримка”, - розповів він.

За словами Волкера, він не міг повірити в те, що затримка допомоги Києву могла статися через політику адміністрації в Білому домі.

Ексспецпредставник Державного департаменту також наголосив, що коли він, зокрема, спілкувався з чиновниками з Пентагону, Держдепу, Ради нацбезпеки, всі вони вважали дуже важливим надання військової допомоги Україні.

Раніше стало відомо, що Волкер сказав Президенту України Володимиру Зеленському та голові Офісу Президента Андрію Богдану, що особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані підсилює «негативну оповідь» про Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США у понеділок оприлюднила перші стенограми із закритих слухань, що проходять у контексті розслідування з імпічменту Трампа.