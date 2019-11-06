У США оприлюднили лист, яким Трамп запрошує Зеленського до Вашингтона

“У той час, коли Ви (пане Зеленський — ред.) готуєтеся зіштовхнутися з викликами в Україні, знайте, що американський народ Вас підтримує та готовий допомогти Україні реалізувати весь її потенціал. Аби підтвердити свої зобов'язання, я хочу Вас запросити на зустріч зі мною у Білому домі у Вашингтоні якнайшвидше, як тільки зможемо знайти зручний час для обох сторін”, - написав Трамп у листі.

Також у листі президент США наголосив на тому, що Вашингтон і Київ є непохитними партнерами, які співпрацюють для реалізації спільного бачення, а саме, стабільної, процвітаючої і демократичної України, та інтегрованої до євроатлантичної спільноти.

За словами Трампа, партнерство між двома країнами ґрунтується на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість здійснювати свої демократичні права, вибирати свою долю й жити в мирі.

Глава Білого дому також заявив, що успіх України є тріумфальним прикладом для демократії над відроджуваним деспотизмом та що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Зазначається, що лист датований 29 травня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США у понеділок оприлюднила перші стенограми із закритих слухань, що проходять у контексті розслідування з імпічменту Трампа.