Швеція підтримує продовження санкційного тиску на Росію

Позиція Швеції щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, збереження проблематики окупованого Росією Криму на міжнародному порядку денному та продовження санкційного тиску на РФ є незмінною.

Про це заявила міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде під час зустрічі з українським колегою Вадимом Пристайком у Стокгольмі, повідомляє пресслужба МЗС.

"У ході зустрічі сторони обговорили динаміку двостороннього діалогу, у тому числі на високому рівні. Глава зовнішньополітичного відомства Швеції підтвердила незмінність підтримки шведською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, чітку позицію щодо збереження проблематики окупованого Росією Криму на міжнародному порядку денному та продовження санкційного тиску на РФ", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, окремо було позитивно відзначено результативність зусиль уряду України у реалізації внутрішніх реформ.

Фото: МЗС