Горбатюк не просив ДБР відкрити справу проти Рябошапки — Труба

Екскерівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюка не звертався до Держбюро розслідувань із заявою про порушення кримінальної справи проти генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це сказав під час пресконференції у вівторок директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я мав розмову з Горбатюком, але не пригадую, щоб він звертався до нас письмово з приводу внесення відомостей щодо генпрокурора. Такий факт мені невідомий", - заявив Труба.

Відповідаючи на запитання, чи планує Горбатюк продовжити працювати над розслідуванням справ Майдану у ДБР, Труба відповів: "У нас передбачений порядок прийняття на роботу і найближчим часом у ДБР буде створено окремий структурний підрозділ, який займатиметься справами Майдану. Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь у конкурсі - будь ласка. Але умови для всіх рівні. Особисто Горбатюк про те, що він хоче бути керівником структурного підрозділу, мені не говорив".

Водночас, за словами Труби, після закінчення повноважень ГПУ розслідувати кримінальні справи 20 листопада, слідчі Управління спецрозслідувань Генпрокуратури зможуть пройти спрощений конкурсний відбір до ДБР, який передбачає лише співбесіду.

Для цього, додав Труба, необхідно, аби парламент ухвалив законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань".

Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає розширення штатної чисельності ДБР, яка зараз має не перевищувати 1500 співробітників.

Як повідомлялося, Горбатюка не допустили до переатестації в ГПУ після його відмови писати заяву на її проходження за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, він не відповідає чинному законодавству.

Рябошапка 23 жовтня звільнив Горбатюка з посади начальника Управління спецрозслідування Генпрокуратури.

Горбатюк заявив, що вбачає в діях Рябошапки ознаки кримінального злочину і звернеться з відповідною заявою до Держбюро розслідувань.