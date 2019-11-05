Пристайко обговорив "Східне партнерство" із главами МЗС Грузії та Молдови

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови обговорили створення в рамках ініціативи “Східне партнерство” додаткового формату взаємодії.

Про це йшлося під час зустрічі очільників МЗС України - Вадима Пристайка, Грузії - Давіда Залкаліані та Республіки Молдова - Ніколає Попеску в Стокгольмі, повідомляє українське МЗС.

“Вадим Пристайко представив бачення української сторони щодо подальшого розвитку ініціативи ЄС “Східне партнерство”. Міністр наголосив, що Україна, Молдова та Грузія готові до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митної та безпекової співпраці. Міністри також обговорили створення в рамках СхП додаткового формату взаємодії за участю України, Грузії та Молдови”, - ідеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що застосування принципу диференціації у рамках “СхП” найбільш відповідатиме існуючому стану справ з різношвидкісною інтеграцією країн-учасників ініціативи з ЄС та сприятиме її більшої результативності та успіху.