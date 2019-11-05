Україна зацікавлена у перегляді і модернізації угоди про асоціацію з ЄС — Пристайко

Україна прагне поглиблення диференціації та секторальної інтеграції з Європейським Союзом у модернізації Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Прийстайко у Стокгольмі під час заходів, присвячених 10-й річниці Східного партнерства, повідомляє пресслужба МЗС.

“У своєму виступі на міністерській конференції з питань подальшого розвитку міністр Пристайко наголосив, що Україна та інші асоційовані партнери прагнуть отримати перспективу членства в ЄС те забезпечити поглиблення диференціації, яка повинна визначатися амбіціями партнерів. Він зазначив, що Україна прагне більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС. У цьому контексті Пристайко зазначив про зацікавленість України у перегляді і модернізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та умов поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі”, - ідеться в повідомленні.

Водночас Пристайко у Twitter уточнив, що Україна розраховує на поглиблення диференціації та секторальної інтеграції з ЄС у сферах торгівлі, транспорту, цифрової економіки і особливо у галузях енергетики та безпеки.

Крім того, глави МЗС країн-учасниць підкреслили важливість та ефективність реалізації ініціативи “Східного партнерства” для країн регіону, підбили підсумки та визначили досягнення, а також окреслили напрями, за якими ця політика має розвиватися у майбутньому.

Фото: МЗС