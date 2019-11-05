Парламентські вибори: ЦВК назвала переможця в останньому окрузі

ЦВК встановила результати позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі № 198 на Черкащині і визнала обраним народним депутатом Сергія Рудика.

Відповідний протокол члени ЦВК підписали під час засідання у вівторок, 5 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогоднішній день відсутні суб’єктивні чи об’єктивні будь-які перешкоди для продовження виконання рішення суду у частині встановлення підсумків голосування та результатів виборів”, - зазначив член ЦВК Сергій Постівий у ході розгляду питання щодо результатів голосування в ОВО № 198.

Він також зачитав дані протоколу про результати виборів на 198-му окрузі, згідно з яким найбільше голосів виборців набрали Наталія Д’яченко “від Слуги народу” - 17 тисяч 906, та самовисуванець Сергій Рудик - 18 тисяч 921.

“Народним депутатом обрано Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, освіта вища, народний депутат України (ВР 8-го скликання - ред.), проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійний, самовисування, який одержав більшу відносно інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в ОВО № 1498, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосування, - 18921”, - підсумував Постівий.

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Як повідомлялося, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Однак 28 серпня це рішення було скасовано відповідними судовими рішеннями.

28-29 жовтня ЦВК провела повторний підрахунок голосів виборців на 21-ій виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198.