Статус УБД для добровольців: у комітеті сказали, коли Рада може ухвалити закон

Статус УБД для добровольців: у комітеті сказали, коли Рада може ухвалити закон

Укрінформ
Наступного тижня парламент винесе на друге читання та проголосує законопроєкт №2045-1 про надання статусу Учасника бойових дій (УБД) тим добровольцям, які у 2014-2015 рр. першими вийшли захищати державу, коли ЗСУ не були спроможні обороняти кордони.
Про це під час пресконференції на тему «Нові соціальні стандарти для військовослужбовців та учасників бойових дій» заявила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Преференції в отриманні УБД повинні мати ті люди, які знаходяться в такому реєстрі і дійсно перебували у бойових діях. Водночас той реєстр, який наразі створений в Міністерстві ветеранів (Єдиний державний реєстр ветеранів війни — ред.) і який попередньо створювався у Міністерстві соціальної політики), він містить наразі 370 тисяч осіб, частина з яких не є учасниками Збройних сил України. І сьогодні в цьому реєстрі УДБ не перебувають добровольці 2014-2015 років, які захищали наші кордони”, - повідомила Третьякова.

Вона підкреслила, що саме це спонукало народних обранців внести зміни до законодавства.

“Щодо нього (законопроєкту — ред.) точаться дебати, він іде за скороченою процедурою, і я думаю, що на наступному тижні Верховна Рада буде готова його прийняти у другому читанні”, - повідомила Третьякова.

Водночас законопроєкт залишає невизначеними низку проблем, які існують в наданні пільг військовим.

Зокрема, до чинного реєстру внесені представники Міноборони (ЗСУ та в/ч А0515), МВС, Нацгвардії, СБУ, Служб зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонслужби, адміністрації Держспецтрансслужби, Управління держохорони, адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, ДФС та ін. Тож, можна констатувати, наголосила голова комітету, що третина людей, які знаходяться у реєстрі УБД, входять до складу військових формувань так званих цивільних служб і не є військовими ЗСУ. Ці люди тимчасово перебували біля лінії зіткнення та не брали участь у бойових діях.

За словами голови комітету, після ухвалення законопроєкту перелік списку можна буде поділити на 2 великі частини: перша - це військові ЗСУ та добровольці, друга — це представники військових формувань згаданих так званих цивільних служб. На думку Третьякової, соціальні гарантії цим двом групам необхідно розділити.

“Думаю, що настав час в Україні, коли ми маємо створити соціальний пакет окремий для ЗСУ і військових, які беруть участь у військових діях, і маємо окремо попрацювати над соціальними пакетами, які мусять бути такими тимчасовими для тих служб, які перебувають не весь час на лінії зіткнення”, - повідомила Третьякова.

Пакет соціальних пільг, який сьогодні наданий законодавством, носить характер прорадянських пільг, і якщо його обрахувати, то з'ясується, що держава не в змозі виконати свої зобов'язання, зазначила Третьякова. Наприклад, всі, хто увійшли до реєстру УБД, згідно з законом, мають без черги отримувати житло, землю, пожиттєві траспортні безоплатні проїзди, пожиттєве отримання 75% знижки на комунальні послуги, безоплатну освіту та ін.

Читайте також: Військовим медикам хочуть надати статус учасника бойових дій

Третьякова нагадала, що кожна пільга сплачується платниками податків, тож допоки в країні складна економічна ситуація і обмежені фінансові можливості, пріоритетом захисту має стати військовий-захисник.

“Ми маємо почати розмову про те, що коли є агресія, ми повинні захищати в першу чергу тих, хто захищає наше право на життя — це захисник і годувальник. Вони мають бути захищені максимально”, - наголосила Третьякова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-