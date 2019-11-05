Статус УБД для добровольців: у комітеті сказали, коли Рада може ухвалити закон

“Преференції в отриманні УБД повинні мати ті люди, які знаходяться в такому реєстрі і дійсно перебували у бойових діях. Водночас той реєстр, який наразі створений в Міністерстві ветеранів (Єдиний державний реєстр ветеранів війни — ред.) і який попередньо створювався у Міністерстві соціальної політики), він містить наразі 370 тисяч осіб, частина з яких не є учасниками Збройних сил України. І сьогодні в цьому реєстрі УДБ не перебувають добровольці 2014-2015 років, які захищали наші кордони”, - повідомила Третьякова.

Вона підкреслила, що саме це спонукало народних обранців внести зміни до законодавства.

“Щодо нього (законопроєкту — ред.) точаться дебати, він іде за скороченою процедурою, і я думаю, що на наступному тижні Верховна Рада буде готова його прийняти у другому читанні”, - повідомила Третьякова.

Водночас законопроєкт залишає невизначеними низку проблем, які існують в наданні пільг військовим.

Зокрема, до чинного реєстру внесені представники Міноборони (ЗСУ та в/ч А0515), МВС, Нацгвардії, СБУ, Служб зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонслужби, адміністрації Держспецтрансслужби, Управління держохорони, адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, ДФС та ін. Тож, можна констатувати, наголосила голова комітету, що третина людей, які знаходяться у реєстрі УБД, входять до складу військових формувань так званих цивільних служб і не є військовими ЗСУ. Ці люди тимчасово перебували біля лінії зіткнення та не брали участь у бойових діях.

За словами голови комітету, після ухвалення законопроєкту перелік списку можна буде поділити на 2 великі частини: перша - це військові ЗСУ та добровольці, друга — це представники військових формувань згаданих так званих цивільних служб. На думку Третьякової, соціальні гарантії цим двом групам необхідно розділити.

“Думаю, що настав час в Україні, коли ми маємо створити соціальний пакет окремий для ЗСУ і військових, які беруть участь у військових діях, і маємо окремо попрацювати над соціальними пакетами, які мусять бути такими тимчасовими для тих служб, які перебувають не весь час на лінії зіткнення”, - повідомила Третьякова.

Пакет соціальних пільг, який сьогодні наданий законодавством, носить характер прорадянських пільг, і якщо його обрахувати, то з'ясується, що держава не в змозі виконати свої зобов'язання, зазначила Третьякова. Наприклад, всі, хто увійшли до реєстру УБД, згідно з законом, мають без черги отримувати житло, землю, пожиттєві траспортні безоплатні проїзди, пожиттєве отримання 75% знижки на комунальні послуги, безоплатну освіту та ін.

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Третьякова нагадала, що кожна пільга сплачується платниками податків, тож допоки в країні складна економічна ситуація і обмежені фінансові можливості, пріоритетом захисту має стати військовий-захисник.

“Ми маємо почати розмову про те, що коли є агресія, ми повинні захищати в першу чергу тих, хто захищає наше право на життя — це захисник і годувальник. Вони мають бути захищені максимально”, - наголосила Третьякова.