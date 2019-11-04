Аналітик Chatham House сказала, від чого залежать темпи євроінтеграції України

Орися Луцевич, яка керує Українським форумом у Chatham House, вважає, що через активну протидію Росії європейська інтеграція України відбуватиметься не так, як це було в часи розширення ЄС у 2004 році.

Про це Луцевич сказала в інтерв’ю Укрінформу.

«Мені здається, що ми й досі надто часто оперуємо парадигмою часів розширення ЄС 2004 року. І зараз мова в Україні, Грузії, Молдові часто йде про те, щоб на своєму шляху до Європи наздогнати країни Балтії, Польщу. Гадаю, що ситуація тепер інша, та європейська інтеграція цих країн відбуватиметься вже якось по-іншому», - сказала Луцевич.

На її погляд, тепер цим трьом країнам “треба буде проходити складний та довгий шлях”. Це пояснюється тим, що, з одного боку, зазначеним країнам на шляху до Європи заважатиме Росія, з "іншого ж боку, “європейські апетити” у цих країнах швидко не зростуть". РФ, яка не зацікавлена в реалізації проєктів європейської України, європейської Молдови, європейської Грузії, підтримує та фінансує сили, які “в цих країнах виступають проти процесу європейської інтеграції та розколюють суспільство”. "Таким чином і Грузія, й Україна, і Молдова мають певний протестний електорат, який створює конфлікт усередині самого суспільства. А в умовах будь-яких змін такий конфлікт подібний до вірусу, що постійно відтягує якусь частину енергії та зусиль», - підкреслила аналітик Chatham House.

Вона наголосила, що в таких умовах Україна, Грузія та Молдова мають будь-що настирливо продовжувати реформування, зміни в юридичній, судовій та економічній сферах. «На цей час дуже важлива економічна складова угод про асоціацію. Але найголовніше, як на мене, – досягнення верховенства права. Успішність інтеграції України, Молдови та Грузії в європейський простір визначатиметься мірою узгодження їхніх нормативних систем – саме тоді, коли дійсно запрацює верховенство права», - пояснила аналітик.

Орися Луцевич - науковий співробітник і керівник Українського форуму в Chatham House (Лондон), відомого також як Королівський інститут міжнародних відносин, найстаріший британський аналітичний центр у цій сфері .

Повністю інтерв’ю з Орисею Луцевич читайте на сайті Укрінформу.