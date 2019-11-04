ЦВК починає транслювати наживо свої засідання

Центральна виборча комісія у вівторок розпочне транслювати наживо свої засідання.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

“Завтра, 5 листопада, Центральна виборча комісія започатковує відеотрансляцію своїх засідань. Спостерігати за перебігом засідань, трансляція яких здійснюватиметься поки що у тестовому режимі, можна буде на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей процес став можливим завдяки співпраці ЦВК з Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

“У рамках проекту "Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні" у 2018 та першому півріччі 2019 років Координатором було проведено тендер та здійснено закупівлю конференц-системи для залів засідань Комісії, а також забезпечено її встановлення. Вона, окрім іншого, дає змогу вести і онлайн-трансляції”, - поінформували в ЦВК.

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За даними Центрвиборчкому, вказаний проєкт реалізовано за підтримки Місії США при ОБСЄ, Міністерства закордонних справ Норвегії та Постійної місії Словацької Республіки при ОБСЄ.

Своєю чергою працівники управління інформатизації Секретаріату Комісії налаштували зазначену систему, підготувавши її для організації відеотрансляцій.

Водночас у ЦВК заявили, що чекають від користувачів вебсайту конструктивних пропозицій та рекомендацій, які можна надсилати на електронну адресу: post@cvk.gov.ua.

Як відомо, наразі засідання ЦВК наживо на сайті комісії не транслюються.