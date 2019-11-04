Новим заступником міністра енергетики та захисту довкілля став менеджер ЄБРР

Новим заступником міністра енергетики та захисту довкілля став менеджер ЄБРР

Укрінформ
Колишній асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату Європейського банку реконструкції та розвитку Сергій Масліченко отримав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Про це повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

"На засіданні 3 листопада уряд схвалив низку кадрових рішень. Зокрема, призначив Масліченка Сергія Олександровича заступником міністра енергетики та захисту довкілля", - йдеться у повідомленні.

Також уряд оголосив конкурси на посади державного секретаря Мінекоенерго та голови Державної екологічної інспекції.

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Масліченко відомий як один з авторів програми ЄБРР з термомодернізації під назвою IQ Energy, а також програми фінансування альтернативної енергетики USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility). Також він є співзасновником Центру трансферу технологій та фінансів в області зміни клімату FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change).

Як повідомлялося, Сергій Масліченко у 1999-2002 роках працював консультантом з питань енергетики у Верховній Раді і Кабінеті міністрів України. У 2003 році він заснував і очолив громадську організацію «Український центр економічного і правового аналізу». Масліченко консультував уряд Великобританії з питань енергетичної стратегії Росії і Казахстану. З 2007 року він керував розвитком бізнесу ЄБРР в галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні, Польщі, Вірменії та Азербайджані. У сферу його діяльності, зокрема входила підготовка і фінансування проектів з підвищення енергоефективності в промисловості і агропромисловому комплексі, фінансування підвищення енергоефективності громадських будівель.

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