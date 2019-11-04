Партія "Слуга народу" визначилась із датою з’їзду

З’їзд партії "Слуга народу" пройде в неділю, 10 листопада, у КВЦ "Парковий".

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі фракції "Слуга народу".

"З’їзд пройде 10 листопада", - поінформували в пресслужбі.

Там також уточнили, що з'їзд пройде в КВЦ "Парковий".

Як повідомлялося, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що на з’їзді партії планується, зокрема, розгляд питання щодо зміни голови партії "Слуга народу" та щодо участі політсили на виборах в ОТГ.