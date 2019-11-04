Кремлівські медіа відзначили Хелловін реанімацією пропагандистських міфів – EUvsDisinfo

Російське телебачення накачувало аудиторію «нескінченною дезінформацією» про Україну

Кремлівські дезінформатори оголосили свято Хелловін, яке минулого тижня відзначалося в Європі, черговою атакою «агресивної» західної культури, і супроводили цю подію реанімацією застарілих пропагандистських міфів.

Про це у черговому тижневому огляді повідомляє європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті спроб поширювати дезінформацію на європейську аудиторію.

«Близько 2000 років тому кельти вірили, шо в ніч Хелловіну на землю повертаються привиди померлих. Ймовірно, у тому ж дусі кремлівські медіа воскресили цілий ряд дезінформаційних наративів, які з’явилися ще кілька років тому та раз за разом послідовно викривалися. Це стосується, наприклад, звинувачень на адресу Пентагону в проведенні біологічних експериментів у Грузії, поширення припущень про «грузинських снайперів» на українському Майдані в 2014 році, а також застарілих прогнозів про те, що Україна «ось-ось» почне розпадатися», – зазначає видання.

За спостереженням авторів, кремлівські пропагандисти протягом тижня продовжували приділяти підвищену увагу саме Україні.

«Цього тижня кремлівські медіа відчайдушно шукали приводи для визнання незаконної анексії Криму. Зокрема, були поширені повідомлення у соціальних мережах твітів російського посольства в Канаді, які включають відразу всі дезінформаційні тактики – нагадують про колоніальне минуле Європи, поширюють «дезу» щодо незаконної анексії Криму та звинувачують Захід у подвійних стандартах. Ймовірно, "за збігом", російський «Спутник» поширював ті самі меседжі про «демократичний референдум» у Криму, – англійською, арабською, сербською мовами. Про той самий «референдум», який не був визнаний ані Євросоюзом, ані ООН» – йдеться у публікації.

При цьому російське телебачення, яке знаходиться під повним контролем влади, продовжує накачувати російську аудиторію «нескінченною дезінформацією» про Україну, – мовляв, Захід «відвернувся» від України, Українська автокефальна церква є «американським проектом», а сама Україна хоче поставити себе як «антиросійський проект».

Не обійшли російські пропагандисти увагою також агентства Buzzfeed та Bellingcat, які провели незалежне журналістське розслідування обставин збиття рейсу MH17 та «справи Скрипалів» у Великобританії. Не дивно, що російські дезінформатори звинуватили журналістів-розслідувачів у… «розповсюдженні антиросійської дезінформації».

«Такі «невмирущі» меседжі ілюструють, що кремлівські дезінформатори роблять велику ставку на постійне повторення однакової дезінформації та поширення її у різних ресурсах, що має створити ілюзію походження дезінформації «з незалежних джерел». Ця дезінформація, подібно до зомбі, може пожирати ваш мозок», – попереджає EUvsDisinfo.

Дмитро Шкурко