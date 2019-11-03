В ОП назвали фейком інформацію про бійку Богдана з Бакановим

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко спростовує інформацію ЗМІ про сутички між керівником ОП Андрієм Богданом і главою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ми спростовуємо цю інформацію, хоч в особливому спростуванні потреби немає, бо вона є вигаданою від початку і до кінця», - заявив Тимошенко.

За його словами, в черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на будь-якому джерелі, що заслуговував би хоч якусь довіру.

«Шкода, що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди», - додав заступник голови ОП.

Як повідомлялося, напередодні, 2 листопада, журналіст Станіслав Речинський написав в Facebook, що 30 жовтня в Офісі Президента сталася бійка між Богданом і Бакановим. За його даними, причина конфлікту - призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. "Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб ", - написав він.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна підтвердила інформацію Речинського. "Фактаж весь підтверджую - перевірила. І по Богдану теж ", - заявила вона.