У РНБО прийняли рішення щодо пропозицій до Держбюджету-2020

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) обговорила пропозиції до проєкту державного бюджету на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у суботу ухвалила рішення щодо пропозицій до проєкту закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на вихідних планує погодити проєкт закону про державний бюджет на наступний рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Фото: www.rnbo.gov.ua