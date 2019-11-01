Прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель спростувала інформацію, що Україна нібито не привітала Китай з Днем незалежності.

Про це вона написала у відповідь на пост у Facebook cпівзасновника та директора економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолія Амеліна.

“... дякуємо за пильну увагу до українсько-китайських відносин у вашому останньому пості. Відповідати на всі пункти зараз задовго. Однак ось спростування вашого першого пункту про те, що нібито Україна не привітала Китай з Днем незалежності. Вітання було надіслано 1 жовтня, як і належить. Ми просимо перевіряти інформацію перед її поширенням. Україна високо цінує відносини з Китаєм”, - написала Мендель.

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Раніше Анатолій Амелін заявив, що 1 жовтня 2019 року Україна вперше за 27 років не привітала Китай з Днем Незалежності ... “Навіть Трамп привітав (по своєму), а Україна ні. На сайті Президента поздоровлення немає, на сайті Кабміну теж”, - написав він.