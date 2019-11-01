Рада проведе слухання щодо земельної реформи у грудні

Верховна Рада 4 грудня проведе парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

Ухвалення відповідної постанови №2251 підтримали 318 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою парламентських слухань є привернення уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадськості, експертного середовища до проблемних питань обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Завданням слухань є залучення до обговорення вітчизняної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців, експертів, власників та користувачів земель сільськогосподарського призначення, політиків та широкої громадськості.

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Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

Нині у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.