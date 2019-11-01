Рада проведе слухання щодо земельної реформи у грудні
Ухвалення відповідної постанови №2251 підтримали 318 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Метою парламентських слухань є привернення уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадськості, експертного середовища до проблемних питань обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Завданням слухань є залучення до обговорення вітчизняної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців, експертів, власників та користувачів земель сільськогосподарського призначення, політиків та широкої громадськості.
Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.
Нині у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.