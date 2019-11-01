У жовтні 13 народних депутатів пропустили 90% голосувань — КВУ

Упродовж жовтня 13 народних депутатів пропустили понад 90% засідань Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

“Упродовж жовтня майже не голосували 13 народних депутатів, які пропустили понад 90% голосувань. Один із них не проголосував жодного разу – це Віталій Данілов із ВО «Батьківщина». За даними вебсайту ВР він був відсутній на засіданнях ВР в жовтні з невідомих причин”, - ідеться в повідомленні.

Щодо решти одинадцяти депутатів, то їх показники участі в голосуваннях є такими: Максим Єфімов (позафракційний) – взяв участь в 1% голосувань; Олександр Герега (група «За майбутнє») – 2%; Андрій Деркач (позафракційний) – 2%; Антон Яценко («За майбутнє») – 3%; Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) – 4%; Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 4%; Вадим Столар (ОПЗЖ) – 5%; Сергій Тарута (ВО «Батьківщина») – 6%; Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 7%; Олександр Фельдман (ОПЗЖ) – 9%; Сергій Лабазюк (позафракційний) – 10%; Федір Христенко (ОПЗЖ) – 10%.

За даними КВУ, ці депутати офіційно пропустили голосування без поважних причин (тобто, не хвороба, відпустка чи відрядження).

Експерти також нагадали, що у порівнянні з вереснем кількість депутатів, які майже не голосували, дещо зменшилася (17 у вересні проти 13 у жовтні).

“Всього за місяць відбулося майже півтисячі голосувань – 476. Зокрема, ВР відновила відповідальність за незаконне збагачення, ухвалила закон про викривачів корупції, проголосувала за основу закон про надання статусу учасників бойових дій добровольцям та про управління газотранспортною системою”, - додали в КВУ.

Разом з тим, експерти підкреслили, що у жовтні ВР ухвалила закон про штрафи для депутатів за неучасть у голосуваннях.