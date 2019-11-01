У 1918 році ми отримали мир, який закінчився Голодомором — Сироїд

Всі хочуть миру, але ми хочемо безпеки. Ми хочемо, щоб цей мир не коштував нам потім життя.

Про це під час Безпекового форуму у Львові заявила його співорганізатор, ексзаступниця спікера Верховної Ради Оксана Сироїд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Обговорення історичної складової може допомогти Україні впоратися з тими викликами, які стоять перед нею через російську агресію та уникнути помилок через пізнання попереднього досвіду. Дуже небезпечними є умиротворення, пошуки гарних слів про мир, за цим ми губимо гостроту зору і втрачаємо усвідомлення небезпеки. Всі хочуть миру, але ми хочемо безпеки. Ми хочемо, щоб цей мир не коштував нам потім життя. У 1918-му році ми також отримали мир, який закінчився Голодомором українців. Чи хочемо ми сьогодні саме такого миру? Чи ми хочемо такого миру, який дозволить нам самим управляти Україною?”, – заявила Сироїд.

За її словами, уроки історії щодо агресивної політики Росії дуже важливо засвоїти та не соромитися про них говорити.

“Століттями на цій території ведеться війна за українську землю. Росія – це країна, яка веде цю війну впродовж 300 років. І треба нагадувати щоразу нашим міжнародним партнерам, що кожен раз, коли вони жертвують українською землею на користь Росії, це відгукується важкими наслідками для всього світу”, – наголосила Сироїд.

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Як повідомляв Укрінформ, у Безпековому форумі, який з 30 жовтня по 1 листопада проходить у Львові, беруть участь понад 200 експертів та посадовців з більш ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо. Модератори заходу – співголови форуму Бен Ходжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, лідерка партії “Самопоміч”.