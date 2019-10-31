Агресія РФ на морі: Ходжес дав пораду Україні, як забезпечити свободу навігації

На морські виклики Росії Україна має відповідати разом із країнами-сусідками по Чорноморському регіону — Грузією та Румунією, опираючись при цьому на підтримку ВМС США.

Така думка прозвучала під час панельної дискусії на Львівському Безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Морський виклик полягає в тому, що Росія може тиснути на Одесу, перешкоджати руху торговельних суден та військово-морським навчанням. Україна в захисті своїх інтересів має солідаризуватися із сусідками по Чорноморському регіону — Грузією та Румунією і опиратись на підтримку ВМС США", - зазначив генерал-лейтенант ЗС США (у відставці) співорганізатор Безпекового форуму Бен Ходжес.

Лише так, на його думку, можна забезпечити свободу навігації. Захопленню українських суден має протистояти і Захід. Найбільша загроза, що він послабить санкції і розв`яже Росії руки для злочинних дій.

На форумі також відзначалось, що нині спостерігається втрата стійкості в українському суспільстві, чому сприяв потік ворожої інформації, спрямований на роз`єднання. Для того, щоб захистити націю, потрібні чесні і агресивні до ворога ЗМІ, добросовісна судова система та Верховна Рада, яка спрямує кошти на армію, зазначали учасники форуму.

У Львові з 30 жовтня по 1 листопада проходить ІІІ Безпековий форум “Росія в Європі: старі помилки та нові виклики”. В рамках Форуму відбудеться 8 панельних дискусій, у яких беруть участь понад 200 експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу, а саме: із США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Фото: city-adm.lviv.ua