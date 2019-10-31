Посольство Ізраїлю в Україні поновить роботу 1 листопада

Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу 1 листопада після двох днів страйку через суперечку з Міністерством фінансів.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

"Наша боротьба ще не закінчилась, вона лише тимчасово призупинена за рішенням суду. Завтра, в п’ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу Посольства на постійній основі", — йдеться у повідомленні.

Консульство Ізраїлю в Канаді повідомило про те, що представництва по всьому світу відновлять свою роботу 1 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль оголосив про закриття для відвідувачів посольств і представництв по всьому світу.

Причиною страйку, оголошеного робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю, стало рішення Міністерства фінансів Ізраїлю скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.

Посольство Ізраїлю в Україні також повідомило про закриття дипломатичної місії у зв'язку з рішенням Міністерства фінансів країни.