У Зеленського пояснили, чому не публікуватимуть стенограму розмови з Трампом

Офіс Президента України не буде публікувати стенограму розмови глави Української держави Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у відповіді ОП на інформаційний запит народного депутата Олексія Гончаренка, фото якої депутат розмістив на своїй сторінці у Facebook.

“Прийшла відповідь з Офісу Президента. Публікувати версію розмови Трампа з Зеленським не будуть, бо "не передбачений порядок публікації“. А могли б опублікувати і закінчити всі розмови як в наших, так і в зарубіжних ЗМІ”, — зазначив депутат.

Зокрема, у відповіді на запит йдеться, що "законодавством України не передбачено порядок оприлюднення стенограм телефонних бесід Президента України з іноземними лідерами, ознайомлення з їх змістом осіб, які не були учасниками відповідного заходу".

Як повідомлялося, 25 липня відбулася телефонна розмова Президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського. За тиждень до цього Трамп розпорядився призупинити забезпечення оборонної допомоги Україні.

Після публікації 25 вересня тексту розмови та скарги агента американської розвідки про можливий тиск глави Білого дому на Україну, щоб змусити її провести розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера, демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру імпічменту президента США.