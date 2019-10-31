Депутати звернулися до Конгресу США з відкритим листом щодо батальйону "Азов"

Народні депутати України звернулися з відкритим листом до голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів Конгресу Сполучених Штатів Америки Еліота Енгеля щодо ситуації, яка склалася навколо батальйону "Азов" у зв'язку з заявами конгресменів.

Про це повідомляє офіційний сайт ВР України.

"31 жовтня 2019 року народні депутати України звернулися з відкритим листом до голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів Конгресу Сполучених Штатів Америки Е. Енгеля щодо ситуації, яка склалася у зв’язку із заявами конгресменів США стосовно батальйону "Азов", - йдеться у повідомленні.

Народні депутати України наголосили на високому рівні співпраці між Збройними Силами України та США під час операцій з підтримання миру та боротьби з тероризмом в Афганістані та Іраку, а також важливості підтримки національних Збройних сил України з боку США.

Українські парламентарії звертають увагу, що в листі конгресменів та окремих заявах були спроби назвати один з офіційних та найбільш відзначених підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або “overseas violent white supremacist extremist group” на підставах неперевірених фактів.

У листі повідомляється, що із січня 2015 року Окремий загін спеціального призначення "Азов" є офіційною структурою Національної гвардії України і при виконанні бойових завдань підпорядковується винятково Генштабу ЗСУ та МВС.

Народні депутати також закликали голову Комітету пана Енгеля та усіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів "виявити стриманість та неупередженість у цьому питанні, та перед прийняттям будь-якого рішення провести більш ретельне розслідування".

Як повідомлялося, нью-йоркський конгресмен Макс Роуз ініціював вимогу до Конгресу США визнати полк "Азов" терористичною організацією. Заяву підписали ще 39 членів Конгресу з Демократичної партії США. Конгресмени вимагають включити "Азов" до списку іноземних терористичних організацій, до якого входять ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас тощо.