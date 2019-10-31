Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту у четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

Водночас Голова ВР і перший віце-спікер Руслан Стефанчук нагадали депутатам, що від завтра припиняється паперова реєстрація, а тому депутати повинні обов’язково мати при собі картки, за допомогою яких можуть зареєструватися у залі, використовуючи електронну систему.

Серед найважливіших документів, ухвалених парламентом на засіданні 31 жовтня, зокрема, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, призначених квотою парламенту і повноваження яких завершилися.

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У першому читанні депутати ухвалили законопроєкт 2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції" та законопроєкт “Про публічні електронні реєстри”, який передбачає створення в Україні єдиної системи публічних електронних реєстрів і єдині вимоги до їх функціонування та інформаційної взаємодії.

Верховна Рада надала згоду на затримання та арешт народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Парламент ухвалив постанову №#2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки".

При цьому Верховна Рада відмовилася підтримати проєкти постанов №1008-П, №1008-П1, №1008-П2 щодо скасування рішення парламенту про ухвалення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". За кожен із трьох проектів проголосувало не більше 73 народних депутатів.