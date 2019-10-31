Конституційний Суд узявся за законопроєкт про “300 депутатів у Раді”

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи за зверненням парламенту щодо надання висновку стосовно внесення змін до Основного закону, які передбачають зменшення кількості народних депутатів до трьохсот.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Верховна Рада шостого вересня звернулася до Конституційного Суду з клопотанням про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до Конституції. Законопроєктом пропонується у статті 76 Конституції зменшити конституційний склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, вилучити вказівку про основні засади виборів народних депутатів, запровадити вимогу до кандидата у народні депутати щодо його постійного проживання в Україні не менше п’яти років, а також вимоги щодо володіння державною мовою”, - зазначив суддя-доповідач у справі Олександр Тупицький.

Крім того, додав він, законопроєкт передбачає доповнення статті 77 Конституції реченням: “Верховна Рада обирається за пропорційною виборчою системою”.

За словами Тупицького, друга колегія суддів першого сенату КС ухвалою від 17 жовтня відкрила конституційне провадження у вказаній справі. У цьому зв’язку він, як суддя-доповідач, направив до державних установ і навчальних закладів запити з приводу порушених у конституційному зверненні питань.

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“Наразі отримано шість відповідей із дев’яти. Вони будуть опрацьовані в Конституційному Суді”, - сказав Тупицький.

У ході слухання справи представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський зазначив, що запровадження пропорційної виборчої системи нівелює “один із суттєвих ризиків політичної маніпуляції, коли парламент під конкретну політичну силу запроваджує ту чи іншу систему з мажоритарною складовою, яка є найбільш корупційною, щоб отримати більшість у парламенті”.

На його думку, зменшення кількості народних депутатів до 300 зумовлене зменшенням кількості населення України.

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“За оптимістичними підрахунками, з огляду на міграцію і те, що частина мігрантів повернеться в Україну, більше 38-40 мільйонів на сьогодні (в Україні - ред.) не проживає. А це виходить приблизно 120 тисяч виборців на одного народного депутата. Тому це відповідає середньостатистичній європейській тенденції”, - пояснив він. За словами Веніславського, при підготовці законопроєкту були проведені підрахунки, які показали, що зменшення кількості нардепів щорічно економитиме в державному бюджеті кількасот мільйонів гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада направила на висновок до КСУ законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".

Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до 300 осіб із нинішніх 450, а також вилучити з тексту статті 76 Основного закону принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Передбачається також запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою, та змінити виборчу систему, закріпивши пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення дасть змогу оптимізувати роботу парламенту та забезпечить ефективне виконання ним своїх функцій.