Кабмін підпорядкував Держкомтелерадіо МКМС

Кабінет міністрів України передав Державний комітет телебачення і радіомовлення у підпорядкування Міністерству культури, молоді та спорту (МКМС).

Постанова КМУ №885 оприлюднена на Урядовому порталі.

У документі зазначено, що Державний комітет телебачення і радіомовлення є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра культури, молоді та спорту.

Оскільки за забезпечення формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення відповідає МКМС, Держкомтелерадіо має вносити в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету міністрів України на розгляд міністра культури, молоді та спорту та на погодження МКМС.

Цією постановою було затверджено положення про Міністерство культури, молоді та спорту України. Відомство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, державної мовної політики, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, популяризації України в світі, музейної справи.

Також воно відповідає за державне іномовлення, інформаційний суверенітет України та інформаційної безпеки, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей. Формує політику у молодіжній сфері, а також забезпечує реалізацію державної політики у сферах кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

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МКМС забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, в інформаційній та видавничій сфері, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

Відомство є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.