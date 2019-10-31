Зеленський провів кадрові перестановки в УДО
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Пискуна першим заступником та Тараса Гребеннікова заступником начальника Управління державної охорони.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
“Призначити Пискуна Ігоря Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України”, - ідеться в указі №789/2019.
Іншим указом №790/2019 Президент призначив Тараса Гребеннікова заступником начальника УДО.
Разом з тим глава держави указом №788/2019 звільнив із посади заступника начальника УДО Олександра Іванчука.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 жовтня звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього Сергія Рудя.