Керівники фракцій зустрічаються з делегацією Північноатлантичної ради НАТО

Голови фракцій під час перерви у ранковому пленарному засіданні парламенту в четвер зустрічаються з представниками Північноатлантичної ради.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після виступу Генерального секретаря НАТО в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз оголошується перерва. Прошу голів депутатських фракцій і груп до конференцзали для спільної зустрічі з представниками Північноатлантичної ради", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.