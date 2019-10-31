Богдан бачить загрозу в багатьох "слугах народу", але з фракції поки нікого не виключатимуть

"Ми бачимо загрозу в багатьох людях. Але ми вважаємо, що ми можемо... поки що нам вдається цю загрозу не робити критичною для існування. Поки що немає рішень, що ми когось звільняємо з фракції. У нас є різні думки і є люди, які принципово з чимось не погоджуються. Але фракція ефективна і голосує за всі поставлені перед Верховною Радою законопроєкти".

Богдан запевняє, що немає жодних проблем із голосуванням у Верховній Раді, але буває відсутність голосів через "принципи", хворобу чи відрядження депутатів. При цьому він додав, що загалом темпом роботи парламентаріїв не задоволений.

Зокрема, через те, що у перший день роботи Ради 29 серпня, планували розглянути 73 законопроєкти, але не змогли, бо вирішили розглядати усі проєкти за повною процедурою. Богдан відзначив, що навіть станом на кінець жовтня ще не всі з тих законопроєктів розглянуті.

Він прогнозує, що далі робота Ради буде уповільнюватися ще більше, і тоді будуть ухвалювати або кадрові рішення там, де буде проблема в людях, або стратегічні рішення там, де проблема в інституціях.

Коментуючи постійну критику керівництва партії і саботаж її роботи нардепом Олександром Дубінським, Богдан сказав, що він, "як і будь-який журналіст, хоче отримати свою частинку слави", або "стати відомим політичним лідером".

На думку голови ОП, не варто зупиняти чи модерувати "слуг народу", мовляв, "вони з часом знайдуть себе і своє місце в політикумі".