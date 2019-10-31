Рада розглядає подання ГПУ на Дубневича

Верховна Рада розглядає подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні парламенту щодо цього виступає Генеральний прокурор Руслан Рябошапка та озвучує інформацію слідства.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.

Зазначається, що у ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту 30 жовтня визнав законними подання Генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича.