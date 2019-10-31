Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій

Поки в наших державних органах нормально не працюють канали внутрішньої комунікації, я хотів би в цьому пості звернутися до тих державних службовців, яких торкнеться така оптимізація.

Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів.

Нижче я опишу, за якою логікою ми проводимо скорочення, а також поясню, як ми спробуємо добитися того, щоб держслужбовці не були кинуті напризволяще.

Протягом останнього місяця ми провели велику роботу по аналізу всіх функцій РДА. Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми. До обговорення ми залучили всі профільні міністерства, а також співробітників ОДА і РДА.

Ось кілька принципів скорочення.

- Частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громади (ОТГ). Ви знаєте, що зараз проходить процес децентралізації (який затягнувся). У тих регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання.

- Частина функцій виявилися застарілими, невимірювальними та неефективними. Їх ми ліквідовуємо.

- Частина функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ).

- Частина функцій об'єднуються.

Ми хвилюємось за долю тих людей, які потрапляють під скорочення. Ось, що ми робимо, щоб мінімізувати цей удар.

- Ми робимо попередження співробітникам за 2 місяці, а також виплачуємо їм всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки.

- Разом зі Службою Зайнятості ми працюємо над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення. Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій — бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання.

- Ми залучили до цього процесу Профспілки. Через мережу своїх регіональних представництв вони будуть працювати з кожним держслужбовцям індивідуально.

- Разом з Міністерством цифровий трансформації і Міністерством економіки ми хочемо вже у січні запустити курс по ІТ-грамотності. Ці базові курси дозволять держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентними на ринку праці.

Повторюся, це болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що Уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки (з ходом децентралізації). Однак, на жаль, цього не робилося — можливо, через вибори.

Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни.

Дмитро Дубілет

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