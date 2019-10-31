Разумков відкрив ранкову Раду, у залі — 394 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в четвер.

У залі зареєструвалися 394 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Передусім Рада почала розглядати питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Засідання ВР / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Крім того, у четвер на засіданні Ради виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Його виступ заплановано на 11:50.

Також у порядку денному - розгляд у другому читанні президентського законопроєкту №1031 щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у першому читанні законопроєктів №1209 та №1210, які визначають внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Депутати також планують ухвалити рішення щодо утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії, (Харківська обл.), Сватовому (Луганська обл.) та Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки (проєкт постанови №2312).

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Заплановано розгляд проєкту постанови №2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Проєкт постанови передбачає звільнення з посад членів Нацради Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень.

Серед іншого, у першому читанні планується розгляд кількох урядових законопроєктів - №2168 щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", №2189 "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)".

Також у першому читанні депутати розглянуть законопроєкти №2110 "Про публічні електронні реєстри", №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", №2165 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді".

У другому читанні парламентарії мають розглянути законопроєкти №1041 щодо запровадження середньострокового планування розвитку й утримання автомобільних доріг загального користування, №1152-1 щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.