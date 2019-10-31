У Раді сьогодні виступить генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить сьогодні зі зверненням до українського парламенту на пленарному засіданні Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради. "Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить із зверненням до парламенту України на пленарному засіданні Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що виступ Столтенберга запланований на 11:50. Читайте також: Зеленський візьме участь у засіданні Комісії Україна - НАТО Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади в Україну прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та посли країн НАТО.