Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: ішлося про Донбас та газовий транзит

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави, лідери двох країн обговорили підготовку до зустрічі у «нормандському форматі».

«Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції ФРН на підтримку нашої країни. Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в розмові також ішлося про перспективи розведення поблизу Петрівського – після закінчення семи днів тиші.

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Окрім того, сторони обговорили питання транзиту російського газу територією нашої країни, зокрема у зв’язку з тристоронніми консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі.

«Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення взаємодії у цьому напрямі», - підсумовується в повідомленні.

Фото: president.gov.ua