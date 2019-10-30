Кулеба очолив комісію з питань євроатлантичної інтеграції

Президент України Володимир Зеленський призначив віцепрем'єр-міністра Дмитра Кулебу головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, увільнивши від виконання цих обов'язків Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Текст указу №784/2019 оприлюднений на сайті глави держави.

"На заміну статті 3 Указу Президента України від 8 липня 2016 року № 296 "Питання координації євроатлантичної інтеграції України" призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, увільнивши від виконання цих обов'язків І.Климпуш-Цинцадзе", - зазначається у повідомленні.

Дмитро Кулеба з квітня 2016 року був Постійним представником України в Раді Європи. Пріоритетами на посаді стали захист прав людини в окупованому Росією Криму, залучення Ради Європи до реалізації реформ в Україні та протидія безумовному поверненню російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Також посилив культурну присутність України у Страсбурзі.

У серпні 2019 став віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.