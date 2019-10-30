Антикорупційний суд виніс перший вирок

Антикорупційний суд виніс перший вирок

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок - визнав суддю у відставці винною у декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

"Вищий антикорупційний суд визнав винуватою суддю у відставці, яка обіймала посаду в апеляційному суді Дніпропетровської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, екссудді призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 гривень.

Читайте також: Антикорупційний суд продовжить розгляд справи Омеляна 18 листопада

Також екссудді призначено додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, зазначені у пунктах 1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», окрім виборних посад, строком на один рік.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорсуду упродовж 30 днів із дня його проголошення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-