Антикорупційний суд виніс перший вирок

Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок - визнав суддю у відставці винною у декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

"Вищий антикорупційний суд визнав винуватою суддю у відставці, яка обіймала посаду в апеляційному суді Дніпропетровської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, екссудді призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 гривень.

Читайте також: Антикорупційний суд продовжить розгляд справи Омеляна 18 листопада

Також екссудді призначено додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, зазначені у пунктах 1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», окрім виборних посад, строком на один рік.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорсуду упродовж 30 днів із дня його проголошення.