Страйк дипломатів: МЗС України сподівається, що Ізраїль швидко вирішить проблеми
Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.
"Уважно слідкуємо за перебігом подій щодо страйку працівників дипломатичних місій Ізраїлю по всьому світу через скорочення фінансування. Сподіваємося на найскоріше й результативне вирішення цього питання відповідними відомствами Держави Ізраїль", - написала Зеленко.
Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль оголосив про закриття для відвідувачів посольств і представництв по всьому світу.
Причиною страйку, оголошеного робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю, стало рішення Міністерства фінансів Ізраїлю скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.
Посольство Ізраїлю в Україні також повідомило про закриття дипломатичної місії у зв'язку з рішенням Міністерства фінансів країни.