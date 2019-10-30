Страйк дипломатів: МЗС України сподівається, що Ізраїль швидко вирішить проблеми

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на швидке і результативне вирішення Ізраїлем питань, які спричинили страйк працівників дипломатичних місій країни по всьому світові.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Уважно слідкуємо за перебігом подій щодо страйку працівників дипломатичних місій Ізраїлю по всьому світу через скорочення фінансування. Сподіваємося на найскоріше й результативне вирішення цього питання відповідними відомствами Держави Ізраїль", - написала Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль оголосив про закриття для відвідувачів посольств і представництв по всьому світу.

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Причиною страйку, оголошеного робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю, стало рішення Міністерства фінансів Ізраїлю скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.

Посольство Ізраїлю в Україні також повідомило про закриття дипломатичної місії у зв'язку з рішенням Міністерства фінансів країни.