Антикорупційний суд продовжить розгляд справи Омеляна 18 листопада

Антикорупційний суд продовжить розгляд справи Омеляна 18 листопада

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд справи щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна 18 листопада.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Сьогодні, 30 жовтня, у Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання за справою ексміністра інфраструктури України. Колегія суддів продовжила розгляд справи по суті. Зокрема, продовжили дослідження доказів та документів із 4-го тому. Усього їх 29. Наступне засідання відбудеться 18 листопада о 10.00", - повідомили у суді.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

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Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

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