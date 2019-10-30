Антикорупційний суд продовжить розгляд справи Омеляна 18 листопада

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд справи щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна 18 листопада.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Сьогодні, 30 жовтня, у Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання за справою ексміністра інфраструктури України. Колегія суддів продовжила розгляд справи по суті. Зокрема, продовжили дослідження доказів та документів із 4-го тому. Усього їх 29. Наступне засідання відбудеться 18 листопада о 10.00", - повідомили у суді.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

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Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.