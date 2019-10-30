У Лаврова заявили, що обговорюють з Україною новий обмін ув'язненими

У МЗС Росії заявили, що обговорюються можливості нового обміну утримуваними особами, причому відразу «за двома треками» - між Росією і Україною, а також між Україною і «самопроголошеними республіками Донбасу».

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка.

«Непублічно, але робота триває (з приводу обміну - ред.). Ми розраховуємо, що вона принесе певні результати», - сказав Руденко.

Він уточнив деталі цих переговорів, у тому числі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську. «Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії і російських на території України. Те, що обговорюється в контактній групі, і що, можливо, отримає розвиток, це обмін затриманими між Україною та самопроголошеними республіками Донбасу. Це два трохи різних процеси, але і по тому, і по іншому треку робота триває», - пояснив заступник голови МЗС РФ.

Він також зазначив, що наразі на порядку денному знаходяться інші питання, в першу чергу Нормандського саміту.

Як повідомлялося, 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Росією і Україною за формулою "35 на 35".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3 жовтня заявив про можливість нового обміну ув'язненими з Росією.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова 14 жовтня заявила, що не має інформації про терміни другого етапу обміну утримуваними особами між Росією і Україною, але стежить за долею 36 російських громадян в українських СІЗО та в'язницях.

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан 29 жовтня назвав обмін утримуваними особами з Росією 7 вересня «взаємним кроком назустріч один одному». «Чи буде другий крок, я не знаю. Ми дуже сподіваємося», - сказав Богдан.