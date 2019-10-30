У Раді - перерва, керівники фракцій проводять консультації

"Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій щодо перерви на 10 хвилин для консультацій керівників депутатських фракцій та груп. Прошу підійти голів депутатських фракцій та груп", - зазначив Разумков.

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При цьому Голова ВР не уточнив, які саме фракції просили про перерву і яка тема консультацій.