Кулеба: Відмовляючи країнам у членстві, ЄС уповільнює своє зростання

Аби посісти місце глобального гравця, на яке претендує Євросоюз, йому не слід відмовлятися від прийому нових членів.

Про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба написав у блозі для видання EUobserver.

«Всі розмови про «втому від розширення» та необхідність перегляду процесу розширення, здається, не є об'єктивними труднощами чи обмеженнями. Причина лежить глибше: серйозний брак мужності бути амбітним. Бажання саме по собі є, але мужності не вистачає… Замість того, щоб згуртувати однодумців-сусідів, які прагнуть розвивати процвітаючі європейські демократії, ЄС перетворюється на фортецю», - пише урядовець.

Він критично оцінює відмову ЄС від прийому нових членів, вважаючи, що це обмежує розвиток євроспільноти.

«Це не розширення робить ЄС слабшим, а його власна невизначеність та відсутність упевненості в собі. Навпаки, щоразу, коли Європейський Союз закриває свої двері для потенційних нових членів, він обирає шлях занепаду. Аналогічно, оголошуючи двері відкритими, але забороняючи вхід, ЄС також стримує власне зростання», - зазначає Кулеба.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наголошує: «Європа, яку ми її знали останні кілька десятиліть, здається, вже не існує. Європа намагається переосмислити себе і шукає своє нове місце у світі, що змінюється і робить виклики. Альянси, які колись здавалися вічними, вже не здаються такими. Все глибші й глибші тріщини проходять через моноліт ліберального Заходу і сам лібералізм».

Кулеба також висловив переконання, що ЄС зможе конкурувати з такими геополітичними гравцями як Китай та США, але тільки тоді, коли «знайде в собі сміливість для великої гри».