Комітет рекомендує ВР звільнити трьох членів Нацради

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт постанови про припинення повноважень трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, призначених за квотою парламенту, та оголосити конкурс на заміщення вакантних посад.

Відповідне рішення члени профільного комітету ухвалили на засіданні у вівторок, 29 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоб ми цей процес завершили і довели до логічного кінця, пропозиція - рекомендувати ухвалити постанову Верховної Ради щодо припинення повноважень і оголошення конкурсу", - зазначив голова комітету Олександр Ткаченко.

Член комітету - депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький звернув увагу на протиріччя із законом, яке може виникнути внаслідок ухвалення такого рішення Верховною Радою.

"Ми самі себе ставимо в незручне становище, тому що після припинення повноважень члени Нацради продовжують виконувати повноваження до дня призначення нових членів. Хоча в ухваленому нещодавно законі ми такі не визначили, в якому статусі продовжуватимуть працювати такі особи. Процедура призначення нових членів розпочинається протягом трьох днів із дня припинення повноважень. Тобто це означає, що ми не зможемо почати конкурс після того, як ця постанова буде проголосована, тобто ми самі себе заблокуємо, бо вона набуває чинності після того, як нові члени будуть призначені", - зауважив Княжицький.

Проте голова комітету з ним не погодився, мотивуючи тим, що закон дозволяє продовжувати повноваження членів Нацради, в яких вони припинилися.

"Тому ці члени Нацради продовжать свої повноваження, а ми водночас оголошуємо конкурс, голосуємо за припинення їхніх повноважень, з юридичної точки зору вони продовжують свої повноваження до моменту обрання нових членів Верховною Радою після закінчення конкурсу", - уточнив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”.

Закон, зокрема, визначає, що профільний комітет (нині - Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики) зобов'язується за 90 днів припинення повноважень членів Нацради оприлюднити у ЗМІ та направити фракціям і групам парламенту оголошення про відбір кандидатур на відповідні вакантні посади. Попередня редакція закону містила норму, за якою конкурс оголошувався протягом трьох днів із дня припинення повноважень членів регулятора.

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Як повідомлялося, термін повноважень трьох членів Національної ради, призначених парламентом, - Ольги Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, - уже закінчився. Але члени Національної ради працюють, доки парламент не ухвалить відповідного рішення. Після цього, за процедурою, має бути оголошено конкурс на заміщення цих посад. Уже після нових призначень обирається голова Національної ради.