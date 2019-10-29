Українські дипломати привітали Туреччину з Днем Республіки

Українські дипломати, які працюють в Посольстві України в Туреччині, зняли відеоролик-привітання з нагоди 96-ї річниці створення Турецької Республіки, який відзначають сьогодні.

Відеопривітання розміщене на Facebook сторінці Посольства України в Туреччині.

«Дружній турецький народе, від імені українського народу шлемо найщиріші вітання 29 жовтня, з нагоди 96-ї річниці створення Турецької Республіки. Бажаємо Туреччині та Україні, які добре знають цінність незалежності та суверенітету, поглиблення дружби та співпраці», - йдеться у повідомлення.

Дипломати Посольства України в Туреччині побажали Туреччині та турецькому народові миру, процвітання, щастя, благополуччя.

З нагоди Дня Республіки будівлю Посольства України в Анкарі підсвітили у кольорах турецького прапора.

Надзвичайний та Повноважний Посол України Андрій Сибіга напередодні відвідав прийняття з нагоди Дня Республіки, де передав вітання зі святом Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

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Туреччина сьогодні відзначає День Республіки. 96 років тому, 29 жовтня 1923 року, перший президент країни Мустафа Кемаль Ататюрк проголосив Туреччину республікою. З нагоди святкування Дня Республіки сьогодні проводяться урочисті заходи у всіх містах Туреччини, у найбільших вони традиційно завершаться феєрверком. Компанія Google привітала Туреччину зі святом, розмістивши на головній сторінці пошукової системи турецький прапор.