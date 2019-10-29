Українські дипломати привітали Туреччину з Днем Республіки
Відеопривітання розміщене на Facebook сторінці Посольства України в Туреччині.
«Дружній турецький народе, від імені українського народу шлемо найщиріші вітання 29 жовтня, з нагоди 96-ї річниці створення Турецької Республіки. Бажаємо Туреччині та Україні, які добре знають цінність незалежності та суверенітету, поглиблення дружби та співпраці», - йдеться у повідомлення.
Дипломати Посольства України в Туреччині побажали Туреччині та турецькому народові миру, процвітання, щастя, благополуччя.
З нагоди Дня Республіки будівлю Посольства України в Анкарі підсвітили у кольорах турецького прапора.
Надзвичайний та Повноважний Посол України Андрій Сибіга напередодні відвідав прийняття з нагоди Дня Республіки, де передав вітання зі святом Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.
Туреччина сьогодні відзначає День Республіки. 96 років тому, 29 жовтня 1923 року, перший президент країни Мустафа Кемаль Ататюрк проголосив Туреччину республікою. З нагоди святкування Дня Республіки сьогодні проводяться урочисті заходи у всіх містах Туреччини, у найбільших вони традиційно завершаться феєрверком. Компанія Google привітала Туреччину зі святом, розмістивши на головній сторінці пошукової системи турецький прапор.