Україна у Мінську: Політичне врегулювання - лише після відновлення контролю над кордоном
Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у Тристоронінй контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання ТКГ у Мінську.
"Українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе лише після повного вирішення безпекового блоку питань Мінських угод, разом з врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном", - написала Оліфер.
Вона нагадала, що сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі Золотого. Відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року, наступним кроком повинне стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське за умови 7-денного дотримання режиму тиші.
"Поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії, і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО", - акцентувала Оліфер.
Прессекретар Кучми також поінформувала, що в гуманітарній підгрупі ТКГ робота зосереджена на звільненні утримуваних осіб.
Як повідомлялося, командування Об'єднаних сил повідомило у вівторок, 29 жовтня, що о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.