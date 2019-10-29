Україна у Мінську: Політичне врегулювання - лише після відновлення контролю над кордоном

Україна у Мінську обстоює позицію, що врегулювання політичних питань щодо Донбасу можливе лише після повного виконання безпекового блоку Мінських домовленостей включно з відновленням українського контролю над східним кордоном.

Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у Тристоронінй контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання ТКГ у Мінську.

"Українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе лише після повного вирішення безпекового блоку питань Мінських угод, разом з врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном", - написала Оліфер.

Вона нагадала, що сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі Золотого. Відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року, наступним кроком повинне стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське за умови 7-денного дотримання режиму тиші.

Читайте також: Мінській групі повідомили про початок розведення військ під Золотим

"Поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії, і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО", - акцентувала Оліфер.

Прессекретар Кучми також поінформувала, що в гуманітарній підгрупі ТКГ робота зосереджена на звільненні утримуваних осіб.

Як повідомлялося, командування Об'єднаних сил повідомило у вівторок, 29 жовтня, що о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.