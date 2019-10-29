Рада підтримала законопроєкт про доступ адвокатів до підзахисних

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист".

Законопроєкт підтримали 332 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою законопроєкту є вдосконалення механізму реалізації права на захист в кримінальному провадженні, на стадії відбування покарання. Мета досягається шляхом унормування права захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні", - йдеться у пояснювальній записці.

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Передбачається, що ухвалення законопроєкту сприятиме реалізації права на захист, невідкладному доступу захисника до осіб, які потребують його допомоги.